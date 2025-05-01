Інтерфакс-Україна
Події
08:58 01.05.2025

Збито 74 ворожі БПЛА, 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

1 хв читати
Збито 74 ворожі БПЛА, 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Українські військові у ніч на четвер збили 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомляють Повітряні сили.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 1 травня (із 19.30 30 квітня) противник атакував 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Разом з тим, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

 

Теги: #пс_зсу #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 29.04.2025
Збито 37 ворожих БПЛА, 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, повідомляють Повітряні сили

Збито 37 ворожих БПЛА, 47 безпілотників-імітаторів не досягли цілей, повідомляють Повітряні сили

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

08:54 25.04.2025
Повітряні сили вночі збили 41 з 103 ворожих БпЛА, ще 40 імітаторів локаційно втрачені

Повітряні сили вночі збили 41 з 103 ворожих БпЛА, ще 40 імітаторів локаційно втрачені

13:34 24.04.2025
Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві повністю ліквідована

Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві повністю ліквідована

21:57 23.04.2025
Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічною атакою російських БпЛА в Харкові

Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічною атакою російських БпЛА в Харкові

09:33 22.04.2025
Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 38 ворожі дронів з 54, ще 16 локаційно втрачені

01:16 18.04.2025
Масштабну пожежу в Миколаєві внаслідок удару російського дрона ліквідовано - ДСНС

Масштабну пожежу в Миколаєві внаслідок удару російського дрона ліквідовано - ДСНС

13:21 15.04.2025
Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

22:17 13.04.2025
Українська ПВО протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль

Українська ПВО протягом тижня ліквідувала 551 ворожу повітряну ціль

10:42 12.04.2025
Пожежі унаслідок атаки БпЛА на Київ ліквідовані

Пожежі унаслідок атаки БпЛА на Київ ліквідовані

ВАЖЛИВЕ

До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

ОСТАННЄ

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

Міносвіти про присвоєння звання доцента Білоусу: на момент ухвалення рішення не було документальних підстав для відхилення

Велика Британія вітає угоду України зі США

Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей

На Київщині ліквідували пожежу в приватному будинку, що виникла через уламки ворожого БпЛА

Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 139 од. автотехніки

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА