Збито 74 ворожі БПЛА, 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Українські військові у ніч на четвер збили 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомляють Повітряні сили.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 1 травня (із 19.30 30 квітня) противник атакував 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Разом з тим, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.