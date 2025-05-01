Інтерфакс-Україна
Події
07:55 01.05.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

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Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Російські війська за добу здійснили 458 обстрілів у 12 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"45-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю, а 232 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Камʼянське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 34 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку, а 188 артобстрілів завдано по території Степногірська, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та автомобілів.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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