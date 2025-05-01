До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників в ніч на четвер по Одесі зросла до 15, рятувальники евакуювали понад 200 осіб з одного з будинків, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Масштабна російська атака по Одесі: є загиблі й постраждалі. За попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.

Кількість жертв незмінна – двоє.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб. В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.

Від ДСНС розгорнуто пункт незламності.

На місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Як повідомлялося, унаслідок дронової атаки Одеси в ніч на четвер загинули дві людини та п'ятеро постраждали, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.