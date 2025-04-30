Зеленський обговорив з головами МЗС та оборони Люксембургу підтримку України

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетелем та міністром оборони країни Юріко Бакес взаємодію у Європі та підтримку України.

"Говорив сьогодні з міністрами – в нас у гостях були міністри закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку – хочу подякувати за підтримку України. Звісно, ми говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного й на достатній період – щонайменше на 30 діб", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

"Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до будь-якого формату розмови, Росія повинна припинити удари та війну.

Президент також повідомив, що Україна готує зустрічі та перемовини у найближчий час.