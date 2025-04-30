Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні, і запросив його відвідати Київ.

"Зараз Канада головує в G7. Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику. Я вдячний за готовність працювати з нами на рівні G7. Дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада і канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Окрім того, сторони обговорили санкції проти РФ, ППО для України, а також комунікацію з ключовими партнерами.

"Я запросив прем'єр-міністра Карні відвідати Україну - Київ. Не сумніваюсь, що лідерство Канади у захисті міжнародного права буде і надалі відчуватись", - додав президент.

Зеленський додав також, що поінформував канадського прем'єра про наслідки російських обстрілів по Україні. "Посилення протиповітряної оборони залишається нашим першочерговим пріоритетом. Росія збільшує виробництво балістичних ракет, тому нам потрібен захист від них", - наголосив він.

Також український лідер привітав Карні та ліберальну партію (Канади – ІФ-У) з перемогою на федеральних виборах у Канаді.

За словами Зеленського, вони обговорили кроки, які можуть наблизити до повного, безумовного припинення вогню та достойного миру. "Тиск на Росію, зокрема санкції проти банківського та енергетичного секторів, точно можуть вплинути на це. Будемо координувати рішення з партнерами", - написав Зеленський в телеграмі.

Президент зазначив, що говорили також про перспективи канадського головування в "Групі семи" цього року та україно-канадську співпрацю в межах коаліції охочих.

"Готуємо різні формати співробітництва вже найближчим часом. Дякую, Канадо, за підтримку. Розраховуємо на ефективну співпрацю", - підсумував Зеленський.