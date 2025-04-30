Інтерфакс-Україна
Події
18:43 30.04.2025

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

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30 травня у школах Києва відбудеться Останній дзвоник, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у телеграмі у середу.

Зазначається, що у травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків. Це допоможе краще зосередитись на обраних предметах. Із 31 травня до 30 червня для учнів 1–10-х класів проведуть компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України" тощо.

Як повідомляє КМДА, видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:

з 2 до 6 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 11 до 14 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 18 до 21 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Теги: #дзвоник #кмда #школи

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