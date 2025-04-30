Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел у неділю, 4 травня, може прийняти українського візаві Володимира Зеленського з неоголошеним візитом, повідомляє чеське інтернет-видання iDNES.cz.

"Президент Петр Павел прийме главу іноземної держави в неділю, про що було оголошено в короткому прес-релізі. Однак в офісі президента незвично не уточнили, глава якої саме держави. За інформацією iDNES.cz, Прагу відвідає президент України Володимир Зеленський", - пише видання у середу.

В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

Попередній візит Зеленського до Чехії в липні 2023 року також був неоголошеним і тримався у таємниці до самого прибуття глави держави. Тим часом чеський президент Павел відвідав Україну нещодавно – 21 березня.