Інтерфакс-Україна
Події
18:33 30.04.2025

Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

1 хв читати
Зеленський, можливо, відвідає Прагу 4 травня - ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел у неділю, 4 травня, може прийняти українського візаві Володимира Зеленського з неоголошеним візитом, повідомляє чеське інтернет-видання iDNES.cz.

"Президент Петр Павел прийме главу іноземної держави в неділю, про що було оголошено в короткому прес-релізі. Однак в офісі президента незвично не уточнили, глава якої саме держави. За інформацією iDNES.cz, Прагу відвідає президент України Володимир Зеленський", - пише видання у середу.

В офісі Павела публічно анонсували, що в неділю його резиденція – Празький град – буде закрита для відвідувачів з 11:00 по 16:30 за місцевим часом.

Попередній візит Зеленського до Чехії в липні 2023 року також був неоголошеним і тримався у таємниці до самого прибуття глави держави. Тим часом чеський президент Павел відвідав Україну нещодавно – 21 березня.

Теги: #зеленський #прага

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 30.04.2025
Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

22:27 29.04.2025
Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

17:37 29.04.2025
Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

17:28 29.04.2025
Зеленський: Україна пропонує посилити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я

Зеленський: Україна пропонує посилити безпекову співпрацю у форматі Тримор’я

12:17 29.04.2025
Зеленський привітав Ліберальну партію на чолі з Карні з перемогою на виборах в Канаді

Зеленський привітав Ліберальну партію на чолі з Карні з перемогою на виборах в Канаді

23:58 28.04.2025
Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

23:38 28.04.2025
Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:24 28.04.2025
Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

21:57 28.04.2025
Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

ОСТАННЄ

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Точицький про виступ російської співачки на фоні зруйнованого міста: це і є суть російської культури

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Триста засуджених колаборантів очікують виїзду до РФ у межах можливого обміну на українців – проєкт "Хочу к своим"

Рада дозволила комунальним підприємствам використовувати громадський транспорт, отриманий як гумдопомога

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА