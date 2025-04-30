Інтерфакс-Україна
Події
15:20 30.04.2025

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

1 хв читати
СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що йдеться про заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний "Юстас"), а також командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

"17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля", - повідомляє українська спецслужба.

За інформацією СБУ, це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #окупанти #сбу #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 30.04.2025
СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

13:30 29.04.2025
СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

21:31 27.04.2025
Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

18:25 27.04.2025
Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

16:11 23.04.2025
Правоохоронці підтверджують викриття інспектора столичного Депзему на хабарі в $15 тис.

Правоохоронці підтверджують викриття інспектора столичного Депзему на хабарі в $15 тис.

15:24 22.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

15:19 22.04.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

12:15 21.04.2025
Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

Чотирьом неповнолітнім нападникам на військового в Гідропарку повідомлено про підозру

10:05 18.04.2025
ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

ДБР викрило фіктивне працевлаштування чоловіків в одному з Центрів Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

ОСТАННЄ

ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

Нардеп Железняк очікує на часткове підписання інвестугоди з США цього тижня

Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА