СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що йдеться про заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний "Юстас"), а також командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

"17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля", - повідомляє українська спецслужба.

За інформацією СБУ, це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.