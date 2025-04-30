Нардеп Железняк очікує на часткове підписання інвестугоди з США цього тижня

Угода про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції між Україною та США може бути частково підписана вже цього тижня, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Я тільки що повернувся з Вашингтону, і я більше ніж переконаний, що в найближчий час, скоріш за все на цьому тижні, ми почуємо про підписання певної частини цієї угоди", – сказав він на брифінгу у Верховній Раді у середу.

За його словами, угода складатиметься з політичної та технічної частини.

"Технічна частина, як і політична, по законодавству України, на моє щире переконання і, думаю, на переконання і уряду, мають пройти ратифікацію у парламенті. Більш того, сама процедура роботи цього фонду передбачає достатньо велику кількість змін у закони України і кодекси", – додав Железняк.

Тож, вважає депутат, у парламенті триватимуть два процеси: ратифікація самої угоди та внесення змін до законодавства на імплементацію її норм.

Від підкреслив, що проєкт документу станом на позавчора був "у рази краще і менш скандальнішим", ніж проєкт, який початково надіслала Україні американська сторона 23 березня.

"Зараз триває процес. У нас залучений американський офіс британської компанії. Вони, справді, роблять дуже гарну роботу. Я думаю, що угода не буде викликати такого резонансу. Тим більше, скажімо так, її дія значно довше, ніж теоретична робота цієї адміністрації Сполучених Штатів", – сказав на завершення Железняк.

Як повідомлялося, 17 квітня був підписаний меморандум про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. У документі йшлося про те, "очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання". Він передбачав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон минулого тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп 25 квітня нагадав, що Україна затримує підписання цієї угоди та закликав до її негайного укладання. "Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав він у соцмережі Truth Social.

В той же час міністр фінансів Україні Сергій Марченко повідомив агентству Reuters, що до 26 квітня документ ще не буде готовий, як це передбачалося тиждень тому.

За даними джерела, близького до уряду, перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко цього тижня відправилася з візитом до Вашингтону для роботи над угодою.

Юридичну допомогу Києву в роботі над угодою надає юридична фірма Hogan Lovells. Як зазначається у реєстрі FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, її діяльність полягає у наданні консультацій та порад щодо політики США та питань міжнародної торгівлі. Очікувалося, що над цим питанням працюватимуть юристи фірми Дін Каплан та Адам Кушнер з погодинними ставками по $1500, але потреби у персоналі з багатьох питань з часом може змінюватися.