Інтерфакс-Україна
Події
14:38 30.04.2025

Нардеп Железняк очікує на часткове підписання інвестугоди з США цього тижня

3 хв читати
Нардеп Железняк очікує на часткове підписання інвестугоди з США цього тижня

 Угода про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції між Україною та США може бути частково підписана вже цього тижня, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Я тільки що повернувся з Вашингтону, і я більше ніж переконаний, що в найближчий час, скоріш за все на цьому тижні, ми почуємо про підписання певної частини цієї угоди", – сказав він на брифінгу у Верховній Раді у середу.

За його словами, угода складатиметься з політичної та технічної частини.

"Технічна частина, як і політична, по законодавству України, на моє щире переконання і, думаю, на переконання і уряду, мають пройти ратифікацію у парламенті. Більш того, сама процедура роботи цього фонду передбачає достатньо велику кількість змін у закони України і кодекси", – додав Железняк.

Тож, вважає депутат, у парламенті триватимуть два процеси: ратифікація самої угоди та внесення змін до законодавства на імплементацію її норм.

Від підкреслив, що проєкт документу станом на позавчора був "у рази краще і менш скандальнішим", ніж проєкт, який початково надіслала Україні американська сторона 23 березня.

"Зараз триває процес. У нас залучений американський офіс британської компанії. Вони, справді, роблять дуже гарну роботу. Я думаю, що угода не буде викликати такого резонансу. Тим більше, скажімо так, її дія значно довше, ніж теоретична робота цієї адміністрації Сполучених Штатів", – сказав на завершення Железняк.

Як повідомлялося, 17 квітня був підписаний меморандум про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. У документі йшлося про те, "очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання". Він передбачав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон минулого тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп 25 квітня нагадав, що Україна затримує підписання цієї угоди та закликав до її негайного укладання. "Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав він у соцмережі Truth Social.

В той же час міністр фінансів Україні Сергій Марченко повідомив агентству Reuters, що до 26 квітня документ ще не буде готовий, як це передбачалося тиждень тому.

За даними джерела, близького до уряду, перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко цього тижня відправилася з візитом до Вашингтону для роботи над угодою.

Юридичну допомогу Києву в роботі над угодою надає юридична фірма Hogan Lovells. Як зазначається у реєстрі FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, її діяльність полягає у наданні консультацій та порад щодо політики США та питань міжнародної торгівлі. Очікувалося, що над цим питанням працюватимуть юристи фірми Дін Каплан та Адам Кушнер з погодинними ставками по $1500, але потреби у персоналі з багатьох питань з часом може змінюватися.

Теги: #железняк #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 30.04.2025
Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

05:35 30.04.2025
Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

05:16 30.04.2025
Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

04:15 30.04.2025
У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

22:24 28.04.2025
Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

01:27 26.04.2025
Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

01:27 26.04.2025
Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

22:41 25.04.2025
Трамп закликав до негайного підписання угоди між Україною та США щодо рідкоземельних металів й заявив про прогрес у мирній угоді з РФ

Трамп закликав до негайного підписання угоди між Україною та США щодо рідкоземельних металів й заявив про прогрес у мирній угоді з РФ

20:18 25.04.2025
Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

18:36 24.04.2025
Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

ОСТАННЄ

ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

У Харкові об'єднають Водоканал і Тепломережі - рішення міськради

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

СБУ заочно повідомила про підозру окупантам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Винні в катуваннях та вбивствах українців, у тому числі журналістки Рощиної, повинні понести відповідальність - Єврокомісія

Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

Жителі Києва, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, подали вже 46 заяв на компенсацію оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА