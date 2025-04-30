Інтерфакс-Україна
Події
11:55 30.04.2025

Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували

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Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували

Верховна Рада продовжила до 30 серпня 2025 р. строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада підтримала №13177 - врегулювання окремих питань по військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину. По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року", - написав Железняк у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт у цілому підтримали 282 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як повідомлялось, згідно з законопроєктом, у разі добровільного повернення на військову службу осіб, які самовільно залишили частину або дезертирували, їхня військова служба не призупиняється але термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, а виплати, забезпечення та пільги на цей період не надаються.

Законопроєкт також передбачає, що військовослужбовці, які повернулися до своїх частин, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності відкритого кримінального провадження.

Як повідомив у Телеграмі нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), парламентарі також проголосували, щоб цей законопроєкт невідкладно підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та направив його президенту на підпис.

Теги: #сзч #військовослужбовці #повернення

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