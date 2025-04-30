Інтерфакс-Україна
Події
11:33 30.04.2025

ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

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ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) тісно співпрацює з українською владою, щоб знайти системні рішення житлового питання. Серед проєктів - програма на EUR230 млн, спрямована на відновлення житлових будівель, пошкоджених війною, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оцінкою шкоди та потреб (RDNA), житловий фонд постраждав найбільше - на його відновлення потрібно понад EUR80 млрд.

"Це величезна сума, яка демонструє масштаби проблеми та нагальність дій. Ми допомагаємо уряду у підготовці нового законодавства, яке повинно замінити застарілий Житловий кодекс ще радянських часів. Новий закон має створити сучасні, чіткі правила для розвитку соціального та муніципального житла. Це важлива передумова для запуску масштабних програм. До речі, ухвалення такого закону передбачено українським планом у межах Ukraine Facility. Паралельно ми вже працюємо над конкретними проєктами. Один із них - це програма на EUR230 млн, спрямована на відновлення житлових будівель, пошкоджених війною. Цей проєкт обов’язково передбачає заходи з енергоефективності. Програму вже затвердив ЄІБ, і зараз ми працюємо з українською стороною над підготовкою до підписання", - повідомила Мікулова.

ЄІБ також допомагає у розробці програми створення та фінансування державного житла для оренди.

"Ми плануємо залучити ресурси для формування фонду соціального житла, водночас працюючи з міністерством над відповідною правовою та інституційною базою. Запуск цієї ініціативи почнеться з пілотного проєкту, після чого її можна буде масштабувати. Модель державного житла для оренди добре зарекомендувала себе у країнах ЄС. Вона дозволяє забезпечити доступне житло для широких верств населення, особливо для вразливих категорій, таких як ВПО, ветерани, жінки, студенти, молоді сім’ї. Це питання не лише про інфраструктуру - це про стабільність, людську гідність і повернення до нормального життя", - повідомила Мікулова.

Теги: #єіб #пошкодження #відновлення #житло #мікулова

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