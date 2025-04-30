Інтерфакс-Україна
Події
11:27 30.04.2025

Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

2 хв читати
Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова направити кілька сотень солдатів в Україну в межах ініціативи "Коаліція охочих", яку очолює Велика Британія і Франція, повідомляє Естонська національна телерадіокомпанія (ERR).

"Перш ніж спрямувати підрозділ (в Україну - ІФ-У), ми, звісно, запитаємо мандата від рійгікогу (парламент Естонії - ІФ-У)... Якщо членство в НАТО (України - ІФ-У) займе деякий час, заходи стримування та оборони мають бути забезпечені союзними силами, що базуються на території України", - сказав Міхал.

Він уточнив, що Естонія може надати підрозділ розміром з роту для гарантій безпеки Україні та сприяння забезпеченню майбутнього припинення вогню. Це включатиме бойовий підрозділ, інструкторів з навчання та штабних офіцерів. До роти входять від 50 до 250 солдатів, у середньому - 150.

За словами глави уряду, Естонія, як і раніше, дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО.

"Безпека України - це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, яка належить до європейської сім'ї, - найкраща стратегічна гарантія проти імперіалізму Москви для всіх нас. Маємо показати, що здатні діяти, а не просто мати хороші ідеї", - додав Міхал.

Минулого місяця прем'єр-міністр заявив, що якщо союзники відправлять війська в Україну, Естонія розгляне можливість зробити те саме. У той час ERR повідомив, що тільки одна опозиційна партія повністю підтримала пропозицію Міхала відправити війська в Україну.

Теги: #україна #естонія #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 30.04.2025
Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

14:00 28.04.2025
Українські пластичні хірурги об'єдналися для допомоги ЗСУ та розвитку реконструктивної медицини

Українські пластичні хірурги об'єдналися для допомоги ЗСУ та розвитку реконструктивної медицини

17:48 27.04.2025
Єврокомісар з питань оборони вважає, що заборона вступу України до НАТО полегшує Росії планування агресії

Єврокомісар з питань оборони вважає, що заборона вступу України до НАТО полегшує Росії планування агресії

23:53 26.04.2025
Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

05:40 26.04.2025
У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

05:40 26.04.2025
У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

14:01 25.04.2025
Сікорський: Ми не будемо вказувати Україні, на які компроміси йти

Сікорський: Ми не будемо вказувати Україні, на які компроміси йти

13:43 25.04.2025
Щодо невідворотності майбутнього України в НАТО необхідно працювати з партнерами - нардеп

Щодо невідворотності майбутнього України в НАТО необхідно працювати з партнерами - нардеп

11:10 25.04.2025
Україна наполягає на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російським, – ЗМІ

Україна наполягає на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російським, – ЗМІ

09:38 25.04.2025
Раді пропонують запровадити додаткову відпустку для військових, які залишилися на службі попри право звільнитися за сімейними обставинами

Раді пропонують запровадити додаткову відпустку для військових, які залишилися на службі попри право звільнитися за сімейними обставинами

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Сили оборони збили 50 зі 108 ворожих БПЛА, ще 22 – локаційно втрачені

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували

Через ранкову атаку ворожих БпЛА постраждали три жителі передмістя Харкова

Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Єрмак наголосив на необхідності моніторингу логістики для запобігання використання РФ критичних компонентів у військових цілях

ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА