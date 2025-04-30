Прем'єр Естонії заявив про готовність направити військових в Україну в рамках "Коаліції охочих"

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова направити кілька сотень солдатів в Україну в межах ініціативи "Коаліція охочих", яку очолює Велика Британія і Франція, повідомляє Естонська національна телерадіокомпанія (ERR).

"Перш ніж спрямувати підрозділ (в Україну - ІФ-У), ми, звісно, запитаємо мандата від рійгікогу (парламент Естонії - ІФ-У)... Якщо членство в НАТО (України - ІФ-У) займе деякий час, заходи стримування та оборони мають бути забезпечені союзними силами, що базуються на території України", - сказав Міхал.

Він уточнив, що Естонія може надати підрозділ розміром з роту для гарантій безпеки Україні та сприяння забезпеченню майбутнього припинення вогню. Це включатиме бойовий підрозділ, інструкторів з навчання та штабних офіцерів. До роти входять від 50 до 250 солдатів, у середньому - 150.

За словами глави уряду, Естонія, як і раніше, дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО.

"Безпека України - це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, яка належить до європейської сім'ї, - найкраща стратегічна гарантія проти імперіалізму Москви для всіх нас. Маємо показати, що здатні діяти, а не просто мати хороші ідеї", - додав Міхал.

Минулого місяця прем'єр-міністр заявив, що якщо союзники відправлять війська в Україну, Естонія розгляне можливість зробити те саме. У той час ERR повідомив, що тільки одна опозиційна партія повністю підтримала пропозицію Міхала відправити війська в Україну.