Окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій перед травневими святами – Сирський

Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про збільшення інтенсивності бойових дій на фронті в останні дні, переважно на покровському напрямку в Донецькій області.

"Незважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - написав Сирський в Телеграм у середу вранці.

Він повідомив, що у зв’язку з цим провів роботу в бригадах, які тримають оборону на покровському напрямку, "з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій". "Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи", - повідомив головнокомандувач.

"Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", - додав Сирський.

Як повідомлялося, Володимир Путін 28 квітня в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня. Тим часом Україна закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.