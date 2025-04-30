Інтерфакс-Україна
Події
08:23 30.04.2025

Впродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

1 хв читати
Впродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:24 30.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 359 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 359 військовослужбовців - Генштаб

01:07 30.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

17:18 29.04.2025
Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень по здоров’ю будуть направлені на фронт

Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень по здоров’ю будуть направлені на фронт

16:36 29.04.2025
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:20 29.04.2025
Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

08:19 29.04.2025
Упродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

07:44 29.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

08:14 28.04.2025
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 105 од. автотехніки - Генштаб

01:26 28.04.2025
Ще на 11 напрямках відбулись бої, усього з початку доби 123 зіткнення – Генштаб

Ще на 11 напрямках відбулись бої, усього з початку доби 123 зіткнення – Генштаб

01:26 28.04.2025
Ще на 11 напрямках відбулись бої, усього з початку доби 123 зіткнення – Генштаб

Ще на 11 напрямках відбулись бої, усього з початку доби 123 зіткнення – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

ОСТАННЄ

Окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранено 6 жителів

Держдеп США: Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України

Парламент Угорщини схвалив вихід з МКС

Усик закликав президента США зупинити війну в Україні

На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА