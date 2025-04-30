Впродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників.