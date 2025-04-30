Загалом упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 68-річна жінка отримала поранення, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малим Щербакам та Новоандріївці. 435 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Новослобідку, Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку. 171 артобстріл завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі у середу.

Він додав, що надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів.