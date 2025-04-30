Інтерфакс-Україна
Події
07:23 30.04.2025

Упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

1 хв читати
Упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Загалом упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого 68-річна жінка отримала поранення, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малим Щербакам та Новоандріївці. 435 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Новослобідку, Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку. 171 артобстріл завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі у середу.

Він додав, що надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів.

 

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:28 30.04.2025
У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

23:31 29.04.2025
Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

23:14 29.04.2025
У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

23:00 29.04.2025
У Харкові вже 10 постраждалих - мер

У Харкові вже 10 постраждалих - мер

22:33 29.04.2025
У Харкові троє постраждалих - Терехов

У Харкові троє постраждалих - Терехов

22:23 29.04.2025
Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура

Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура

18:56 29.04.2025
На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей, є пошкодження цивільної інфраструктури – ОВА

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей, є пошкодження цивільної інфраструктури – ОВА

08:47 28.04.2025
Окупанти вбили п'ятьох людей в Донецькій області, ще шестеро поранені - Філашкін

Окупанти вбили п'ятьох людей в Донецькій області, ще шестеро поранені - Філашкін

08:27 28.04.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало п'ять людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало п'ять людей

07:18 28.04.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

ОСТАННЄ

На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА