Інтерфакс-Україна
Події
05:35 30.04.2025

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

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Президент США Дональд Трамп в інтервʼю телеканалу ABC заявив, що, на його думку, Володимир Путін хоче покласти край війні з Україною, повідомляє CNN у середу.

Трамп зазначив, що Путін "хотів би зупинити війну", додавши: "Так, я думаю, що він хоче… Його мрією було захопити всю країну. Я думаю, через мене він цього не зробить".

Однак на запитання Террі Морана з ABC, чи довіряє він російському президенту, Трамп відповів: "Я вам не довіряю. Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю.. що він поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить захопити всю Україну".

Як повідомлялось, у суботу, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським перед початком похорону Папи Франциска, Трамп засумнівався в тому, чи хоче Путін мирної угоди. У повідомленні Truth Social, надісланому після повернення з Риму, Трамп порушив питання про запровадження нових санкцій проти Росії після її нападу на Київ минулого тижня. Він написав, що повітряне бомбардування Києва Путіним "змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто водить мене за ніс, і з ним треба вчинити по-іншому — за допомогою "банківських" або вторинних санкцій. Занадто багато людей гине!".

Джерело:https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-04-29-25#cma36mse000003b6ol9ei5uoy

Теги: #рф #трамп #сша

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