Інтерфакс-Україна
Події
04:15 30.04.2025

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

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Двох українців у США затримали за незаконне голосування на виборах президента США у 2024 році, заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони - ви зіткнетеся з наслідками", - написала Ноем в соцмережі Х.

За словами міністерки, українців було затримано у співпраці з очолюваним Ілоном Маском Департаментом ефективності уряду (DOGE) та Міграційною та митною правоохоронною службою США.

Ноем не розкрила подробиць затримання, як і того, у яких саме порушеннях звинувачують українців.

Джерело: https://x.com/Sec_Noem/status/1917277054036570498

Теги: #вибори #голосування #сша

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