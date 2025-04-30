У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

Двох українців у США затримали за незаконне голосування на виборах президента США у 2024 році, заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони - ви зіткнетеся з наслідками", - написала Ноем в соцмережі Х.

За словами міністерки, українців було затримано у співпраці з очолюваним Ілоном Маском Департаментом ефективності уряду (DOGE) та Міграційною та митною правоохоронною службою США.

Ноем не розкрила подробиць затримання, як і того, у яких саме порушеннях звинувачують українців.

Джерело: https://x.com/Sec_Noem/status/1917277054036570498