Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

Станом на 23:23 зафіксовано 16 ударів російських БпЛА по Харкову, а кількість постраждалих збільшилась до 20, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - написав Терехову своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2454