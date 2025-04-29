Інтерфакс-Україна
Події
23:31 29.04.2025

Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

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Станом на 23:23 зафіксовано 16 ударів російських БпЛА по Харкову, а кількість постраждалих збільшилась до 20, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - написав Терехову своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2454

Теги: #харків #обстріли

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