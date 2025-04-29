Інтерфакс-Україна
Події
22:49 29.04.2025

Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що настав час для конкретних пропозицій від Москви та Києва щодо припинення війни в Україні, інакше США відійдуть від ролі посередника, якщо не буде досягнуто прогресу, повідомляє Sky News.

"Ми зараз перебуваємо в такому стані, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту. Як ми будемо діяти далі – це рішення, яке зараз належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відійдемо як посередники в цьому процесі", - , зачитала заяву Рубіо речниця Державного департаменту США Таммі Брюс під час попереднього брифінгу.

Джерело: https://news.sky.com/story/trump-100-days-executive-orders-tariffs-stock-markets-trade-war-latest-live-13209921?postid=9510905#liveblog-body

Теги: #рф #рубіо #сша

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