Інтерфакс-Україна
Події
20:32 29.04.2025

Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

2 хв читати
Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

Переговори щодо досягнення миру в Україні наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, повідомляє Вloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"За словами двох осіб, які попросили не називати їхніх імен, посланець Трампа Стів Віткофф під час тривалих переговорів у Кремлі в п'ятницю намагався переконати Путіна, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке припинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Натомість, за їхніми словами, російський лідер зберіг свою максималістську позицію щодо території", - йдеться у матеріалі Вloomberg у вівторок.

За словами одного з джерел, переговори наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом.

Зазначається, що Путін наполягає на тому, що Росія повинна взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, як частину будь-якої угоди про припинення війни. Ця вимога завдає удару по зусиллях Трампа щодо припинення вогню та остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах.

Вloomberg зазначає, що Путін оголосив чотири області сходу та півдня України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську — "назавжди" частиною Росії після того, як провів референдуми в районах, окупованих його військами, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Росія додала їх до своєї конституції, хоча їй так і не вдалося захопити всю територію, яку охоплюють ці області.

 

Теги: #сша #переговори #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 29.04.2025
США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

США мають намір пом'якшити автівкові мита після звернень автовиробників

20:41 29.04.2025
Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

20:27 29.04.2025
США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

20:20 29.04.2025
Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир

Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир

19:37 29.04.2025
Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

19:31 29.04.2025
Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

17:06 29.04.2025
Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

Україна та США сьогодні продовжать обговорення угоди про корисні копалини – ЗМІ

07:22 29.04.2025
РФ продовжує інтегрувати захоплену територію України у свою систему управління

РФ продовжує інтегрувати захоплену територію України у свою систему управління

06:46 29.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

16:42 27.04.2025
Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

ВАЖЛИВЕ

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

ОСТАННЄ

На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

У Львові два підлітки загинули внаслідок падіння з балкону багатоповерхівки – поліція

В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

"Перемир’я" Кремля має на меті обмежити Україну в далекобійних ударах – британська розвідка

Уряд розширив моніторингові функції Держенергоефективності в сферах енергоменеджменту і енергоаудиту

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей, є пошкодження цивільної інфраструктури – ОВА

Суд вирішив скасувати дозвіл на будівництво ЖК H2O на Осокорках в Києві

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА