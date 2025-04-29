Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

Переговори щодо досягнення миру в Україні наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, повідомляє Вloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"За словами двох осіб, які попросили не називати їхніх імен, посланець Трампа Стів Віткофф під час тривалих переговорів у Кремлі в п'ятницю намагався переконати Путіна, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке припинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Натомість, за їхніми словами, російський лідер зберіг свою максималістську позицію щодо території", - йдеться у матеріалі Вloomberg у вівторок.

За словами одного з джерел, переговори наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом.

Зазначається, що Путін наполягає на тому, що Росія повинна взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, як частину будь-якої угоди про припинення війни. Ця вимога завдає удару по зусиллях Трампа щодо припинення вогню та остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах.

Вloomberg зазначає, що Путін оголосив чотири області сходу та півдня України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську — "назавжди" частиною Росії після того, як провів референдуми в районах, окупованих його військами, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Росія додала їх до своєї конституції, хоча їй так і не вдалося захопити всю територію, яку охоплюють ці області.