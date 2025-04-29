Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ разом з Головним управлінням евакуювали українку з двома дітьми із Сирії, де їх 6 років утримували в таборі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"За вказівкою президента Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони евакуювали ще одну громадянку України та її двох дітей із Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Як уточнили у ГУР у телеграмі, евакуйована жінка ― остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка. Зараз вона з дітьми уже на території України, де її зустріли рідні.

"Загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України, більшість яких ― жінки, зокрема з АР Крим, які з різних причин вирушили у Сирію в пошуках кращого життя та опинились у складних життєвих обставинах", - йдеться у дописі ГУР.

За даними ГУР, загалом з сирійського табору "Родж" Україна повернула додому 14 жінок та 41 дитину ― це всі українські громадяни, хто виказав бажання в евакуації.

Сибіга повідомив, що евакуйованим видали паспорти та надали консульську підтримку для безпечного повернення додому.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей позаду. Ми вдячні нашим колегам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію", - написав він.

В ГУР зазначили, що громадянки, яких вдалось успішно евакуювати з сирійського табору, здебільшого виказують жаль, що колись вирішили покинути рідну Україну.



