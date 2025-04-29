РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — міжнародне розслідування медійників

Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті. Про це йдеться в матеріалі міжнародної організації Forbidden Stories, яка продовжує розслідування загиблих або переслідуваних медійників.

Повідомляється, що смерть Рощиної досліджували 45 журналістів із 13 міжнародних медіа, вони провели понад 50 інтерв'ю з жертвами тюремної системи Кремля. Серед них — колишні полонені та їхні родичі, колишні охоронці в'язниць та правозахисники.

У матеріалі йдеться, що тіло Вікторії позначили номером 757. У документах російської сторони йшлося, що це "невстановлена особа чоловічої статі". Росіяни залишили також невідому позначку — СПАС. Абревіатура може означати офіційну причину смерті за версією Росії — "суммарное поражение артерий сердца" (сумарне ураження артерій серця).

Слідча група підтвердила, що тіло привезли на територію України вже з ознаками розтину, який зробили в РФ. За словами джерел журналістів у силових відомствах, у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очні яблука і гортань.

Експерт-патологоанатом вважає, що брак цих органів може приховувати справжню причину смерті журналістки: удушення або задушення. Ці дії Москви можуть кваліфікувати як воєнний злочин.

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на зв'язок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні. 10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Генпрокуратури, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.