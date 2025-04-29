Шмигаль обговорив із делегацією ПА НАТО поглиблення оборонної співпраці та розвитку українського ОПК

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із делегацією Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло поглиблення оборонної співпраці та розвитку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Висловив вдячність за сьогоднішній візит та постійну підтримку України у протидії російській агресії, а також за підтримку нашого курсу до членства в НАТО. Парламентська асамблея відіграє важливу роль у підтримці єдності союзників з Альянсу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також прем'єр відзначив дієвість "данської моделі" підтримки оборонної промисловості України та закликав надалі розвивати цей інструмент.

"Обговорили також, як ПА НАТО може допомогти Україні не лише зараз, але й у довгостроковій перспективі. Дійшли згоди, що Європа, США та Україна повинні працювати разом для встановлення справедливого та тривалого миру. Будь-яка угода має бути ухвалена з надійними гарантіями безпеки", - додав він.