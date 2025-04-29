Інтерфакс-Україна
Події
17:18 29.04.2025

Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень по здоров’ю будуть направлені на фронт

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Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень по здоров’ю будуть направлені на фронт

Станом на квітень 2025 року майже 70% військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають бойовий досвід, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід. Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.

У Генштабі відмітили, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – це цивільні особи, тобто працівники ЗСУ.

Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом, військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. "На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", - нагадали у Генштабі.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. "Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - наголошується у повідомленні.

Зазначено, що останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають.

Теги: #тцк #фронт #генштаб #сп

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