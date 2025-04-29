До більш безпечних регіонів України евакуювали 59 жителів Донеччини, серед них 15 маломобільних – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу, 28 квітня, 59 жителів Донецької області евакуювали до більш безпечних регіонів України, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед них – жителі Покровської, Костянтинівської, Комарської, Часовоярської, Торецької, Дружківської та Краматорської громад. Зокрема, 15 маломобільних осіб евакуювали до спеціалізованих закладів Вінницької та Хмельницької областей, ще 6 — із супроводом до Одеської області. Крім того, 10 людей, у тому числі 5 дітей, доставлені до шелтера на Львівщині. Решту евакуйованих безкоштовно довезли до їхніх рідних у більш безпечних регіонах України", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він відзначив, що в ході евакуації надавали допомогу благодійні фонди "Схід SOS" і "Спасемо Україну", а також громадська організація "Проліска".

Голова ОВА закликав жителів області, які потребують евакуації, звертатися за номерами 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal). Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю слід звертатися за номером 0800332614.