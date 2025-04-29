Санкції не дозволяють Порошенку укласти договір про поділ майна з дружиною, тому він робить це через суд – адвокат

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко не має можливості укласти договір про поділ майна з дружиною Мариною Порошенко через накладені санкції, щоб цим майном спільно розпоряджатися, тому питання про поділ майна відбувається в судовому порядку, пояснив адвокат політика Ігор Головань в кулуарах Крижопільского райсуду Вінницької області, який розглядає відповідне питання на засіданні у вівторок.

"Протиправними санкціями, які застосовані до Петра Порошенка, - там є маса абсурду… І там є така... заборона вчиняти правочин… Відповідно, мова про те, що ось цей масив майна, який так сталося, має подружжя Порошенків - з ним треба щось робити, якось ним розпоряджатися, якось ним управляти. А оця заборона вчиняти правочин, вона заважає Марині Анатольовні, яка є теж власницею цих активів, управляти і розпоряджатися власним майном", - сказав Головань.

Він зазначив, що стосовно Марини Порошенко жодних санкцій немає, майно у подружжя спільне, і Марина Порошенко має право цим майном розпоряджатися, але санкційний указ щодо її чоловіка це робити заважає.

"Петро Олексійович не заперечує, що є частка Марини Анатоліївни, вона може власне на неї розпоряджатися. Але укласти договір про поділ майна Петро Олексійович не має можливості, оскільки він не хотів би нікого за його чином цей формальний незаконний санкційний указ порушувати. Відповідно, він не погодився укладати договір, але погодився на те, щоб поділ майна відбувся у судовому порядку", - пояснив адвокат.

За словами Голованя, Марина Порошенко "написала таку заяву". "Ця справа настільки проста і право позивача отримати свою частку майна настільки очевидне, що немає потреби, і навіть Петро Олексійович написав заяву, щоб розглянути без його участі", - пояснив він.

На запитання, як і яке майно буде поділено, адвокат відзначив, що у подружжя "досить великі активи", їх структура власності досить складна, але "її зараз намагаються зруйнувати". "Тобто зараз йде руйнація і, відповідно, порушуються права власників", - сказав Головань.

Як повідомлялося, Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня цього року з позовом про поділ майна подружжя. "Оскільки даний спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн, що перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін", – йдеться в ухвалі суду від 28 березня.

Президент України Володимир Зеленський указом від 12 лютого цього року ввів санкції проти Порошенка. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п’ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладено незаконно.