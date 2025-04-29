Університет KSE купив "Гольф Клуб" на Оболоні за $18 млн для нового кампусу

Університет "Київська школа економіки" (KSE) купив новий кампус – "Гольф Клуб" на Оболоні, вартість угоди склала $18 млн, повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Загалом інвестиція на $40 млн у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, мейкер-спейсів, території. Буде дуже няшно", – написав він у Facebook у вівторок.

За даними Милованова, це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час незалежності

"Цей кампус - для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та усіх, хто потрібен Україні для стійкості та відбудови, для спроможності захистити нас та відбудувати Україну", – додав президент KSE.

За його словами, університет не відмовляється від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт.

"Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр", – зазначив Милованов.

Він зауважив, що KSE – це приватний університет і американська неприбуткова організація, тож кошти на купівлю – від його міжнародних та українських донорів та партнерів. За словами президента, з 2022 року донори передали KSE Foundation близько $150 млн: для гуманітарної допомоги, оборони, аптечки, дрони, БПЛА, гелікоптери, освіта, відбудова клініки, авто. Зараз KSE інвестує в інфраструктуру для інженерноі та математичної освіти України, тобто економіку і безпеку, додав він.

"Висоток не буде, ЖК не буде, машин що їздять о парку не буде, шашличноі і алкоголю не буде. Буде Гарвард. Для людей. Відкритий. Буде розвиток і якість. Те що давно мало б бути, але не було. Ще будуть маленькі яхточки та академічна гребля як в Бостоні у МІТ", – додав Милованов.