Інтерфакс-Україна
Події
09:56 29.04.2025

Книгарня "Є" припинила співпрацю з видавництвом "Кредо", його книги більше не продаються на Yakaboo і Rozetka

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Книжкова мережа "Книгарня "Є" заявляє про припинення співпраці з видавництвом "Кредо", книжки видавництва також більше не продає книжкова платформа Yakaboo і онлайн-ритейлер Rozetka.

"Друзі, щиро дякуємо за вашу увагу, теги та коментарі щодо нещодавнього розслідування Bihus.Info стосовно видавництва "Кредо". Наразі ми припинили співпрацю, а книги цього видавництва вилучено з продажу", - йдеться у повідомленні "Книгарні "Є".

Крім того, книги видавництва більше не можна знайти на Yakaboo і Rozetka, хоча окремих публічних заяв з цього приводу не було.

Раніше журналісти Bihus.Info опіблікували матеріал, згідно з яким власник кількох українських видавництв для дітей (зокрема, "Кредо" і "Бебі Бук") Володимир Моісеєнко зареєструвався як підприємець в окупованому Донецьку, використавши паспорт громадянина Росії. У коментарі журналістам він розповів, що наразі проживає в Німеччині, а раніше продавав книжки до РФ, однак припинив це робити. У розслідуванні зазначалося, що книги видавництва "Кредо" можна було знайти на сайтах "Книгарня "Є", Yakaboo і Rozetka.

 

 

Теги: #книгарня_є #видавництво #книги #кредо

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