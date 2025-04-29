Інтерфакс-Україна
Події
08:08 29.04.2025

Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

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Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

Саме Росія повинна припинити вогонь і не перешкоджати зусиллям Трампа досягти миру, заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграм у вівторок, коментуючи чергову атаку російських БпЛА на Київ.

"Росія знову атакувала Київ дронами. Атаки, які не несуть жодного сенсу, від них страждають цивільні люди. На фронті продовжуються спроби штурмових дій армії рф. Одна команда путіна і вогонь може припинитись, але він цього не робить в надії обдурити всіх", - написав Єрмак.

"Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна", - додав керівник ОП.

 

 

Теги: #київ #єрмак #атака

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