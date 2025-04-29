29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1161 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1161 RUSSIAN AGRESSION

29 квітня відзначають Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день танцю, День пам'яті жертв застосування хімічної зброї.

Православна церква вшановує святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона.

Міжнародний день танцю

Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день танцю.

Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року з ініціативи Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як батько сучасного балету.

Жан-Жорж Новер (29 квітня 1727-19 жовтня 1810) - французький балетмейстер, хореограф і теоретик балету, учень балетмейстера Луї Дюпре. Виступав як танцівник і очолював балетну трупу в театрі "Друрі-Лейн" у Лондоні. Хореограф поставив понад 80 балетів.

Новер розробив принципи героїчного балету і балету-трагедії. 1759 року побачили світ його відома праця "Листи про танець і балети", де Новер обґрунтував принципи балету-п'єси, втілюваного засобами дієвих пантоміми і танцю в співдружності композитора, хореографа і художника.

Реформи Новера справили вирішальний вплив на подальший розвиток світового балету, а деякі його ідеї не втратили значення і в наш час: головні з них - вимога взаємодії всіх компонентів балетної вистави, логічного розвитку дії та характеристик дійових осіб.

День пам'яті жертв застосування хімічної зброї

Відзначається щорічно відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав - учасниць Організації заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.

Всеукраїнський день футболу

Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України.

Цього дня народилися:

110 років від початку (29.04-04.05.1915) боїв за гору Маківка у Карпатах між УСС та російськими військами;

150 років від дня народження Модеста Омеляновича Менцинського (1875-1935), українського співака (Швеція);

150 років від дня народження Івана Теофіловича Петрушевича (1875-1950), українського письменника, журналіста, перекладача, кооперативного та громадсько-культурного діяча (США);

140 років від дня народження Еґона Ервіна Кіша (1885-1948), чеського та австрійського письменника, журналіста;

100 років від дня народження Валерії Яківни Сироватко (1925-1994), української актриси;

30 років від дня відкриття (1995) пам’ятника жертвам репресій 1937-1941 рр. у Биківнянському лісі поблизу Києва.

Ще цього дня:

1907 - Перше засідання Українського наукової спільноти у Києві на чолі з Михайлом Грушевським;

1913 - Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками;

1918 - На сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд хліборобів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1975 - У Донецьку введена в дію найглибша шахта імені Скочинського;

1990 - У Києві схвалено рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії;

1997 - Набрала чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами;

2011 - Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон;

2014 - Проросійські сепаратисти захопили будівлю Луганської ОДА.

Церковне свято:

Дев’ятьох мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона

Цього дня церква вшановує пам'ять Дев'яти мучеників Кизицьких, які в 3 столітті проповідували християнство в місті Кизик у Малій Азії.

Місцеві правителі, які були язичниками, наказали їх заарештувати. Дев'ять проповідників були піддані тортурам і прийняли мученицьку смерть. Пізніше мощі святих було перенесено до храму, побудованого на їхню честь, і вони стали шануватися як чудотворні.

За народними повір'ями, Дев'ять мучеників допомагають у разі тілесних хвороб та епідемій. Тому і сам їхній день вважається днем цілителів.

Іменини: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.