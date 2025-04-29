Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

РФ планує ескалацію примусового вивезення дітей з України в 2025 році, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 28 квітня.

ISW наводить слова першого заступника міністра освіти РФ Олександра Бугаєва, який заявив 27 квітня, що близько 53 000 дітей з окупованої України "проведуть свої літні канікули" в дитячих таборах на території окупованої України та РФ.

Окрім того аналітики ISW посилаються на слова ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна, який оголосив 22 квітня, що його адміністрація відправить 2 500 дітей до табору "Артек" (окупований Крим), табору "Орленок" (Краснодарський край), "Червона гвоздика" (окупована Запорізька область), "Смена" (Краснодарський край) і "Алые паруса" (окупований Крим), а також продовжить відправляти підлітків у віці від 14 до 17 років до Росії за програмою "Університетські обміни".

"Пушилін також заявив, що 13 000 дітей будуть "відпочивати" (ймовірно, маючи на увазі відвідування різних літніх таборів) у різних суб'єктах Російської Федерації (регіонах). ISW раніше повідомляв, що Росія має намір депортувати 2 000 українських підлітків до Росії в рамках програми "Університетські зміни" лише у 2025 році", - пишуть експерти у звіті.

ISW зазначає, що міжнародне право розрізняє поняття "примусове переміщення/видалення" та "депортація", причому "примусове переміщення/видалення" стосується випадків, коли окупаційна влада (у цьому випадку російська) примусово переміщує людей у межах міжнародно визнаних національних кордонів (у цьому випадку міжнародно визнаної території України), тоді як "депортація" стосується примусового вивезення осіб за межі національних кордонів.

"Російська окупаційна влада одночасно вивозить і депортує українських дітей до цих літніх таборів, як вже оцінювала раніше ISW. Обидві ці дії можуть дійти до рівня порушення міжнародного права", - йдеться у звіті ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-occupation-update-april-28-2025