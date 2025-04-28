Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала заяву Володимира Путіна що до тимчасового перемир'я з 8 по 10 травня, повідомляє Sky News у понеділок.

"Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", - сказала вона.

Левітт сказала, що Трамп "зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду", але додав, що президент США "дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн", які "повинні сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід з цієї ситуації".

Левітт додала, що зустріч двох лідерів показала, що Трамп "хоче бути президентом-миротворцем, яким він був під час свого першого терміну", додавши, що він "має намір зробити це знову".

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-putin-north-korea-peace-talks-latest-12541713?postid=9504565#liveblog-body