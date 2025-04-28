Інтерфакс-Україна
Події
22:22 28.04.2025

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

1 хв читати

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала заяву Володимира Путіна що до тимчасового перемир'я з 8 по 10 травня, повідомляє Sky News у понеділок.

"Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", - сказала вона.

Левітт сказала, що Трамп "зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду", але додав, що президент США "дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн", які "повинні сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід з цієї ситуації".

Левітт додала, що зустріч двох лідерів показала, що Трамп "хоче бути президентом-миротворцем, яким він був під час свого першого терміну", додавши, що він "має намір зробити це знову".

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-putin-north-korea-peace-talks-latest-12541713?postid=9504565#liveblog-body

Теги: #рф #білий_дім #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:24 28.04.2025
Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

19:43 28.04.2025
Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

18:09 28.04.2025
Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

14:58 28.04.2025
США й Україна можуть підписати цього тижня рамкову угоду щодо природних ресурсів - ЗМІ

США й Україна можуть підписати цього тижня рамкову угоду щодо природних ресурсів - ЗМІ

14:15 28.04.2025
Сибіга заявляє про необхідність точної інформації на шляху до миру: російські наступальні дії вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту

Сибіга заявляє про необхідність точної інформації на шляху до миру: російські наступальні дії вичерпали себе, а Україна стабілізувала лінію фронту

04:37 28.04.2025
У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

04:37 28.04.2025
У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

У Вашингтоні відкривають клуб для ультразаможних прихильників Трампа - Politico

21:41 27.04.2025
Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

06:08 27.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

ОСТАННЄ

Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

Нардеп Жупанин підтвердив призначення Корецького главою "Нафтогазу"

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА