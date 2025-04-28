Інтерфакс-Україна
Події
21:57 28.04.2025

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

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Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Україна та світ вважають, що для припинення вогню немає причин чекати 8 травня, вогонь має бути припинений негайно і безумовно, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент нагадав, що Україна погодилася на американську пропозицію щодо повного та безумовного припинення вогню ще 11 березня, у той час, як Росія відкидає цю пропозицію, і маніпулює світом.

"Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати", - додав Зеленський

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #припинення_вогню #зеленський

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