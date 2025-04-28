Інтерфакс-Україна
Події
21:40 28.04.2025

Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

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Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

Перемовини в Парижі 16 квітня і в Лондоні 23 квітня показали свою ефективність, тож зустрічі в такому форматі продовжаться, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми плануємо низку зустрічей у різних країнах. Працюємо над координацією з урядами США, ЄС, Франції, Німеччини. Наша мета — просувати процес уперед. Ми впевнені, що обраний формат переговорів принесе результати", - сказав він під час прямого ефіру у соцмережі Х в понеділок.

За словами Тихого, наразі заплановано чотири зустрічі такого типу. Деякі вже перебувають на стадії підготовки, однак місце і дата поки що не розголошуються.

"Розуміємо, що цей формат допомагає нам зберігати активну присутність і просувати свої інтереси. Також можу сказати, що формат переговорів виявився ефективним. Він відкрив нові можливості в різних країнах". – зазначив речник.

 

 

Теги: #лондон #речник #перемовини #париж #мзс

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