Інтерфакс-Україна
Події
21:24 28.04.2025

Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

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Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

Житель Купʼянська зазнав поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні пресслужби Харківської облпрокуратури.

Крім того, вранці, о 9:30, російські військові завдали по Купʼянську авіаційних ударів. Пошкоджені будинки та авто. На відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.

Близько 16:00 окупанти завдали авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

 

 

Теги: #поранений #артобстріл #харківська_область

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