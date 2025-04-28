Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

Житель Купʼянська зазнав поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні пресслужби Харківської облпрокуратури.

Крім того, вранці, о 9:30, російські військові завдали по Купʼянську авіаційних ударів. Пошкоджені будинки та авто. На відкритій місцевості виявлено авіаційний боєприпас КАБ-500, який не здетонував.

Близько 16:00 окупанти завдали авіаудар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерхівку.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).