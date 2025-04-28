Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

Фото: сайт Президента України

Лише постійне та всеохоплююче припинення вогню, а не тимчасове припинення необхідне для завершення війни з РФ, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Важлива позиція Білого дому - тільки постійне, безумовне та всеохоплююче припинення вогню, а не тимчасове, як пропонує путін, необхідне для завершення війни. Україна ще 11 березня погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню. На зустрічі в Джидді з американською делегацією ми підтвердили, що Україна зацікавлена у завершенні війни, а для цього необхідно зробити перший повноцінний крок - припинити вогонь", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що Росія щодня здійснює повітряні атаки на Україну, вбиває цивільних людей, атакує на фронті й оголошує тимчасові перемир‘я, "які сама ж порушує - так було під час Великодня".

"Перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру", - зауважив Єрмак.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку повного припинення вогню.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня.

Згодом речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала заяву Путіна щодо тимчасового перемир'я з 8 по 10 травня.

"Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент (Трамп - ІФ-У) чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", - сказала вона.

