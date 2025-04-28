Інтерфакс-Україна
Події
19:21 28.04.2025

У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

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У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримує контакт із лідерами урядів Іспанії та Португалії у зв’язку з масштабними відключеннями електроенергії.

"Оператори електромереж обох країн працюють над з'ясуванням причини та відновленням подачі електроенергії. Наразі жодних ознак кібератаки не виявлено", - написав Кошта в соцмережі Х.

Як повідомлялося з посиланням на іспаномовні ЗМІ, масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном. Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.
Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.
 

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Теги: #причини #європа #енергетика #збій

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