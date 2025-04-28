Всі зареєстровані учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення для участі в тестуванні з персональних кабінетів до 7 травня - УЦОЯО

Всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні зі своїх персональних кабінетів до 7 травня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У ньому буде зазначено дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де учасник/учасниця проходитиме НМТ", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що для учасників які братимуть участь в НМТ на території України, початок тестування буде зазначено за київським часом, а для тих, хто проходитиме тестування за кордоном — відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

"Наголошуємо, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною, тож її надають лише учасникам та учасницям НМТ. Тому з міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито "швидкий доступ" до інформації про НМТ", - додали в Центрі.

Також учасникам рекомендовано завчасно ознайомитися із запрошенням, аби спланувати день тестування і прокласти маршрут до місця проведення НМТ, адже тих, хто запізниться, не буде допущено до ТЕЦ незалежно від причини.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

В основний період реєстрації для участі в НМТ 2025 року зареєструвалося 312 тис. вступників.