Інтерфакс-Україна
Події
15:45 28.04.2025

Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

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Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

Масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном, повідомляють у понеділок іспаномовні ЗМІ.

Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.

Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.

Теги: #електроенергія #відключення

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