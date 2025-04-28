Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

Масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном, повідомляють у понеділок іспаномовні ЗМІ.

Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.

Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.