15:45 28.04.2025
Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції
Масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном, повідомляють у понеділок іспаномовні ЗМІ.
Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.
У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.
Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.