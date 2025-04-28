Інтерфакс-Україна
Події
12:22 28.04.2025

Мінкультури планує запустити Платформу культурного відновлення для регіонів

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України планує запустити Платформу культурного відновлення для регіонів.

"Ми плануємо запустити Платформу культурного відновлення для регіонів, для громад, для того, щоб було зрозуміло, яким чином можна культуру не просто використовувати для відновлення, а як вона може стати основою і базисом для відродження тих чи інших регіонів", - сказала перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на форумі "Стратегія розвитку культури в Україні на 2025-2030 роки" в понеділок в Києві.

Заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар заявила, що міністерство, на жаль, мало відчуває від громад запиту на відновлення культурної складової, зокрема, закладів культури і пам'яток архітектури.

"Це саме те завдання, яке ми хочемо виправити із запуском нашої Платформи культурного відновлення. Це робота з громадами, щоб надати їм розуміння: для чого культура потрібна суспільству, як ми хочемо надалі працювати з поверненням людей із-за кордону, як ми хочемо конкурувати з європейськими містами, як ми хочемо підкреслити нашу ідентичність, щоб люди їхали в Україну", - додала вона.

Теги: #регіони #культура #платформа

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