Інтерфакс-Україна
Події
08:27 28.04.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало п'ять людей

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало п'ять людей

Російські війська у неділю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 5 людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Червоний Маяк, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та гаражі.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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