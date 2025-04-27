Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

Угода про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції між Україною та США, над якою наразі працюють юридичні команди, не буде враховувати допомогу, надану Сполученими Штатами до її підписання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час візиту української делегації до США цього тижня на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші "червоні лінії", угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона має обов'язково бути ратифікованою парламентом", - зазначив Шмигаль у дописі у телеграм за результатами візиту.

За його словами, у США українська делегація також обговорила використання російських заморожених активів та окрім їхньої конфіскації запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватися у фонд відновлення України.

"Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що завдяки запропонованому країнами G-7 механізму ERA Україна вже має підтверджені $50 млрд доходів від заморожених російських активів, які використовує для бюджетних потреб, фінансування військових видатків та швидкого відновлення.

"Але наша ціль - повна конфіскація", – підкреслив прем’єр.

Він зауважив, що санкції проти Росії залишаються важливим інструментом тиску, адже агресор постійно намагається їх послабити і додав, що Україна має розуміння в цьому питанні.

За його словами, це був насичений візит, під час якого відбулась низка переговорів з ключовими фінансовими інституціями, включно з МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Як зазначив Шмигаль, Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. Фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в $39 мільярдів із допомоги міжнародних партнерів. Уже є часткові домовленості на 2026–2027 роки. Основні джерела: програма МВФ, Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів (ЕRА). Триває активна робота над залученням нових ресурсів.

"Відновлення України - одна з ключових тем на полях Spring Meetings. Обговорили довгострокові перспективи з американським бізнесом та фінансовими партнерами. Провели продуктивну зустріч з лідерами аналітичних центрів, де ішлося про необхідність залучення нових технологій та нових ресурсів для економічного зростання після війни", - повідомив прем'єр.

Як повідомлялося, 17 квітня був підписаний меморандум про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. "Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", – йшлося в документі. Він передбачав, що Шмигаль відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися з Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп 25 квітня нагадав, що Україна затримує підписання цієї угоди та закликав до її негайного укладання. "Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав він у соцмережі Truth Social.

В той же час міністр фінансів Україні Сергій Марченко повідомив агентству Reuters, що до 26 квітня документ ще не буде готовий, як це передбачалося тиждень тому.

Юридичну допомогу Києву в роботі над угодою надає юридична фірма Hogan Lovells. Як зазначається у реєстрі FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, її діяльність полягає у наданні консультацій та порад щодо політики США та питань міжнародної торгівлі. Очікувалося, що над цим питанням працюватимуть юристи фірми Дін Каплан та Адам Кушнер з погодинними ставками по $1500, але потреби у персоналі з багатьох питань з часом може змінюватися.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10071?single