Кількість загиблих внаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас зросла до 28 чоловік

Щонайменше 28 чоловік загинуло і понад 700 людей отримали поранення внаслідок потужного вибуху та пожежі в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас, повідомляє агентство Reuters у неділю.

"Кількість загиблих в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросла щонайменше до 28 осіб, понад 700 людей отримали поранення… в той час як пожежники працювали над повною ліквідацією пожежі", - ідеться в повідомленні.

Суботній вибух, який, за словами офіційних осіб, ймовірно, був спричинений хімічними речовинами, стався на ділянці порту Шахід Раджаї – найбільшому контейнерному вузлі Ірану.

Іранська організація з управління кризовими ситуаціями повідомила, що з 752 осіб, які отримали медичну допомогу, 190 все ще перебувають на лікуванні в медичних центрах.