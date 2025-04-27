В Херсоні внаслідок обстрілу постраждала жінка

В Херсоні внаслідок авіаційного нальоту окупаційної армії РФ постраждала жінка, пошкоджений медичний заклад та житлові будинки, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У неділю вранці російська авіація знову завдала ударів по Херсону. Внаслідок "прильоту" пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад. Попередньо, одна людина постраждала. До лікарні доправили 82-річну жінку з мінно-вибуховою травмою. Нині медики її дообстежують та надають необхідну допомогу. Наразі інформація уточнюється", - написав Прокудін у телеграм-каналі.