Інтерфакс-Україна
Події
11:48 27.04.2025

Кілька людей загинули через наїзд позашляховика на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері

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Поліція Ванкувера повідомляє, що кілька людей загинули і багато інших отримали поранення після того, як водій чорного позашляховика врізався в натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, передає CBS.

Управління охорони здоров'я прибережних районів Ванкувера повідомило канадській пресі, що підтвердило "помаранчевий код", який означає масову загибель людей. Станом на пізній вечір суботи орган охорони здоров'я не зміг підтвердити кількість поранених або загиблих.

Теги: #наїзд #канада #дтп

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