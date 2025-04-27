Один цивільний і два працівники Нацполіції постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Житомирській області

Фото: ДСНС Житомирщини

Один цивільний і два працівники Нацполіції постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Житомирській області в ніч проти неділі, повідомив в телеграм-каналі начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура. Госпіталізовано одну цивільну особу із діагнозом - гостра реакція на стрес. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі. Росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога", - написав Бунечко в Телеграм.

Через падіння уламків збитих БпЛА виникли пожежі на відкритій місцевості, які були оперативно ліквідовані бійцями ДСНС.