Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців - Генштаб

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1030 одиниць живої сили та 194 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено вісім танків, п’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійських систем, одну РСЗВ, 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 114 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.