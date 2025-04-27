Інтерфакс-Україна
Події
06:08 27.04.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири судна, з яких три продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря вісім суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13158

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:47 27.04.2025
Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

22:50 26.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 330 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 330 військовослужбовців - Генштаб

22:15 26.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 162 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 162 ворожі атаки - Генштаб

19:41 26.04.2025
Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

17:23 26.04.2025
Трамп: можливо, Путін не хоче зупинити війну, і з ним треба боротися по-іншому

Трамп: можливо, Путін не хоче зупинити війну, і з ним треба боротися по-іншому

06:31 26.04.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

01:27 26.04.2025
Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

23:11 25.04.2025
Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

22:34 25.04.2025
Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

11:54 25.04.2025
Досвід Києва в перші дні вторгнення враховано для підготовки антикризового плану Вільнюса

Досвід Києва в перші дні вторгнення враховано для підготовки антикризового плану Вільнюса

ВАЖЛИВЕ

Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Зеленський обговорив з Макроном необхідність тиску на РФ задля повного припинення вогню

Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

ОСТАННЄ

27 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський: Чорнобильську катастрофу називають аварією, а війну – конфліктом, хоча загроза – глобальна

Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

Зеленський провів переговори з Державним секретарем Ватикану

Зеленський провів у Ватикані зустріч з головою Єпископської конференції Італії

Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Повідомлення про повернення компанії в РФ – дезінформація

Зеленський обговорив з Макроном необхідність тиску на РФ задля повного припинення вогню

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів та атак БПЛА в Дніпропетровській області

Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА