У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли чотири судна, з яких три продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря вісім суден, з них 3 судна продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13158