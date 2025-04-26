Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

Президент Естонії Алан Каріс повідомив, що отримав від президента США Дональда Трампа запевнення, що не вийде з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, повідомив портал err.ee у суботу.

"Президент Алар Каріс, який сидів на похороні папи римського поруч із президентом США Дональдом Трампом та його дружиною, повідомив ERR, що говорив з Трампом про мирний процес по Україні та запросив його відвідати Естонію", - йдеться в матеріалі err.ee.

"Я поцікавився, як йде процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес продовжувався, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся з Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч", - цитує Каріса err.ee.

Джерело: https://news.err.ee/1609676372/president-karis-i-invited-donald-trump-to-estonia-he-invited-me-to-washington