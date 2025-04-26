Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 330 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 330 військовослужбовців і 69 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 330 окупантів, 185 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили 10 автомобілів, самохідну артилерійську установку та гармату противника", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23548